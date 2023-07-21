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Певица Лада Дэнс готовит иск на 12 млн рублей после ДТП

Певица Лада Дэнс и ее адвокат собираются подать в суд на перевозчика, которые организовал ее возвращение с корпоратива. Представители певицы считают, что транспортная компания не обеспечила меры безопасности и нарушила правила перевозки пассажиров.

По предварительным данным, певица собирается взыскать с перевозчика 12 миллионов рублей, пишет RuNews24.

Напомним, 5 августа артистка попала в аварию в Подольске. Как стало известно, знаменитость возвращалась с корпоратива и находилась на заднем пассажирском сиденье VIP-такси. Медики установили, что у Лады Дэнс имеется сильный ушиб спины и травма головы, но подозрение на перелом позвоночника не подтвердилось.