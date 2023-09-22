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Умер бывший президент Италии

Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщают иностранные и российские СМИ.

Политик скончался на 99-м году жизни. До этого он длительное время находился в одной из римских больниц. Ранее состояние экс-президента, занимавшего этот пост с 2006 по 2015 год, значительно ухудшилось.

Как отмечает ТАСС, в 2013 году Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Он ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году. На тот момент ему было 89 лет.