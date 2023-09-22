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Непризнанная республика Нагорный Карабах прекратит существование

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года — такой указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян, сообщает карабахский инфоштаб.

«Принято решение: распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе.

В документе подчеркивается, что это делается исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха и с учетом договоренности с Азербайджаном, достигнутой при посредничестве российских миротворцев. В соответствии с ней всем жителям Нагорного Карабаха, в том числе и сложившим оружие военным, обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору, пишет РИА Новости.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе тем, кто находится за его пределами, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставит Азербайджан, чтобы в дальнейшем самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе.

Указ вступает в силу сразу после публикации.

Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал «антитеррористическими мероприятиями локального характера» для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.

По данным на сегодняшнее утро, из Нагорного Карабаха уже выехали более 65 тысяч человек.