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Матвиенко призвала «не душить» регионы РФ миллиардными штрафами

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контрольно-надзорные органы «не душить» регионы многомиллиардными штрафами.

Эту проблему во время слушаний в Совфеде по проекту бюджета страны на предстоящие три года поднял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах расходы на исполнение требований надзорных органов в пять раз превышают возможности местных бюджетов.

Как отметила Матвиенко, на проверки со стороны этих органов действует мораторий, однако теперь они «с двойным упорством» начали инспектировать муниципалитеты, пишет РИА Новости.

«(Надзорные органы - ред.) начали их душить и накладывать финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег нет», — сказала она.

Спикер Совфеда призвала прекратить практику многомиллиардных штрафов, наносящих ущерб государственной экономике. По ее словам, «это вечная тема», которую необходимо подробно изучить в правительстве и держать на контроле.

Матвиенко также привела в пример случай в Туве, где Росприроднадзор оштрафовал одно из предприятий на 18 миллиардов рублей.

«У кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Как это может быть? Предприятие столько само не стоит», — подчеркнула она.

По словам спикера Совфеда, дальше последуют суды и работа объекта будет парализована. Она отметила, что такое развитие событий может сказаться и на региональной экономике. Матвиенко подчеркнула, что при выявлении нарушений необходимо составлять «дорожную карту» по разрешению ситуации. Она также призвала грамотно решать подобные вопросы, не устраивая «цирк».