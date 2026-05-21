Международный день чая отмечают 21 мая

Международный день чая отмечают 21 мая. Это официальный праздник, учреждённый Организацией Объединённых Наций.

В этот день по всему миру проходят мероприятия, посвящённые популяризации чая и привлечению внимания к проблемам работников чайных производств и небольших производителей, которые сталкиваются с трудностями в конкуренции с крупными корпорациями.

Праздник учредили 21 декабря 2019 года на Генеральной Ассамблее ООН. Ответственность за его организацию возложили на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН.

С тех пор 21 мая ежегодно отмечают как Международный день чая. Наиболее широко этот праздник проходит в Индии и Шри-Ланке. Также к нему присоединяются Бангладеш, Непал, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда и Танзания.

В России Международный день чая пока отмечают локально, но чай остаётся одним из самых популярных напитков в стране.

