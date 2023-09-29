Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Региональные меры соцподдержки
как не впасть в уныние осенью
распродажа стройматериалов
Санаторный туризм
Экономим на покупках
Теплый дом ЛОНГРИД
«Истфакт» Остров обезьян
Livan X3pro скоро в Пскове
Телохранитель на фрилансе
Досуг псковского школьника
ЛОНГРИД проверить здоровье
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё В России и мире 29.09.2023 09:300 Осенний призыв в России стартует 1 октября 09.10.2023 21:000 Начало октября в Петербурге стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений 09.10.2023 16:140 Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт 09.10.2023 14:070 Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского рынка труда 07.10.2023 09:400 Украинцы смогут въезжать в Россию из других стран только через два пункта пропуска 06.10.2023 18:300 Российский школьник потерял сознание и умер на уроке физкультуры
 
 
 
Самое популярное 05.10.2023 07:430 Умерла народная артистка России Наталия Королева 08.10.2023 10:006 Оборванные провода и поваленные деревья: последствия непогоды в Псковской области обсуждают в Сети 06.10.2023 17:160 В Псковской области простились еще с шестью погибшими участниками СВО 05.10.2023 19:336 «Врач от Бога». Псковичи скорбят по ушедшему из жизни Павлу Шпаку 09.10.2023 11:232 Строительство брата «Артека» началось в Псковской области. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Начало октября в Петербурге стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

09.10.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Первая декада октября в Санкт-Петербурге в 2023 году стала самой дождливой за всю историю метеонаблюдений. Об этом 9 октября рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, лишь за выходные в центре Петербурга выпало 63% от нормы осадков. Всего синоптики зафиксировали 78,1 мм с начала месяца — это 123% от нормы для октября. Прошлый рекорд был в 2009 году, когда выпало 71,9 мм, пишет FlashNord

Ночью в воскресенье похолодало до +0,7 градуса. Она стала самой холодной за осень 2023 года.

«Но завтра погоду будет определять антициклон с малооблачной и холодной погодой, так что вероятность первого «минуса» по всей территории Санкт-Петербурга очень большая», — написал Колесов.

Он отметил, что местами на дорогах будет очень скользко.

Синоптик добавил, что скоро петербуржцев ждет потепление. Днем 11 октября на погоду будет влиять циклон, который принесен теплый воздух. Ожидается, что температура воздуха может подняться до +10...+13 градусов.

Ранее сообщалось, что очередной циклон придет в Псковскую область в середине недели (с 9 по 15 октября).

Теги: #погода #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре?
В опросе приняло участие 49 человек
09.10.2023, 22:000 Пропавшую в 2021 году женщину ищут в Пскове 09.10.2023, 21:400 Максимальное пособие по беременности в 2025 году может вырасти до 794 тысяч рублей 09.10.2023, 21:200 Нетрезвого водителя выявили в Псковском районе 09.10.2023, 21:000 Начало октября в Петербурге стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений
09.10.2023, 20:404 Гриб-апельсиновая кожура попался псковичке в гдовском лесу 09.10.2023, 20:350 Высокотехнологичную операцию на артериях провели в Великих Луках 09.10.2023, 20:300 Массовое ДТП с «ГАЗелью» произошло в Великих Луках 09.10.2023, 20:250 Первый академический концерт сезона состоялся в псковском колледже искусств
09.10.2023, 20:201 Псковский курсант смог подтянуться 39 раз 09.10.2023, 20:000 День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России 09.10.2023, 19:470 Опрос ПЛН-ТВ: Намерены ли псковичи пройти диспансеризацию? 09.10.2023, 19:400 «Школа сахарного диабета» появилась в Великих Луках
09.10.2023, 19:380 Opel опрокинулся в Великолукском районе, водителя госпитализировали. ФОТО 09.10.2023, 19:200 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 09.10.2023, 19:070 Усадебные парки Пушкинского заповедника почти не пострадали от урагана 09.10.2023, 19:010 Акция «Неделя без турникетов» стартовала в Псковской области
09.10.2023, 19:001 Поэтический вечер «Говорит клен» проведут в Пскове 09.10.2023, 18:530 Последствия схода вагонов-цистерн грузового поезда устранили на станции Дно 09.10.2023, 18:450 Делегация из Пскова приняла участие в финале конкурса «Мисс Россия» 09.10.2023, 18:450 Театр «Город Муз» представил псковичам свой новый спектакль «Екатерина Великая»
09.10.2023, 18:330 Бригады из пяти субъектов РФ восстанавливают электроснабжение в Псковской области 09.10.2023, 18:271 Семья новорожденного подарила фикус персоналу великолукского роддома 09.10.2023, 18:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 октября 09.10.2023, 18:151 Борис Елкин: Наша задача — за эту неделю убрать последствия непогоды
09.10.2023, 18:150 Места проведения вакцинации от гриппа перечислили псковичам 09.10.2023, 18:100 «Рейтингомер»: эхо прошлого и урагана 09.10.2023, 18:001 На псковский конкурс «Чернильница» поступило 180 заявок 09.10.2023, 17:550 Почти 50 километров федеральной трассы отремонтируют в Псковской области
09.10.2023, 17:440 Безработная псковичка фиктивно поставила на миграционный учет иностранца 09.10.2023, 17:390 Воспитанники спортшколы «Бригантина» отличились на соревнованиях по шахматам в Пскове 09.10.2023, 17:330 Более 30 автомобилей повреждено из-за сильного ветра в Пскове 09.10.2023, 17:300 Шестерых иностранцев задержали пограничники в Себежском районе
09.10.2023, 17:190 Соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады вузов состоялись в Пскове 09.10.2023, 17:111 В Пскове ищут подрядчика для вывоза снега 09.10.2023, 16:570 Светофор развернуло на Октябрьском проспекте в Пскове 09.10.2023, 16:470 Большинство респондентов ПЛН считают диспансеризацию формальностью
09.10.2023, 16:390 Гриб синего цвета нашли в псковском лесу. ФОТО 09.10.2023, 16:270 Не ураган 09.10.2023, 16:200 Курс доллара на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года 09.10.2023, 16:180 Чем запомнилась учительская неделя в соцсетях
09.10.2023, 16:140 Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт 09.10.2023, 16:050 Юная псковичка победила в турнире по фехтованию на шпагах в Москве 09.10.2023, 16:040 Бензопилу, радиоприемник и три кружки похитил житель Локни из дачного дома 09.10.2023, 15:482 Подрядчика для реконструкции бывшего здания парка «Россия – моя история» ищут в Пскове
09.10.2023, 15:370 Тепло дали, но не всем? 09.10.2023, 15:310 Когда случится следующий обвал холода на Северо-Западе России, рассказали синоптики 09.10.2023, 15:270 Почти 30 нетрезвых водителей выявили на дорогах в Псковской области за неделю 09.10.2023, 15:240 Тыква-гигант из Бежаницкого района заняла третье место в конкурсе
09.10.2023, 15:130 Расписание пригородного поезда Псков - Дно изменится в октябре 09.10.2023, 15:080 Заблудившийся пскович с голубым велосипедом вышел из леса самостоятельно 09.10.2023, 14:590 «Постскриптум»: Разгул стихии, финансовая диета для отстающих районов и кризис оппозиции. ВИДЕО 09.10.2023, 14:460 Заблудившегося грибника уже сутки ищут в палкинском лесу
09.10.2023, 14:420 Восстановление электроснабжения продолжается в Псковской области 09.10.2023, 14:400 Минометную мину нашли на улице Вокзальной в Плюссе 09.10.2023, 14:370 Зарубившего топором пасынка мужчину взяли под стражу в Великих Луках 09.10.2023, 14:340 Псковский омбудсмен помог вернуть боевую награду в семью ветерана Великой Отечественной войны
09.10.2023, 14:210 Центробанк пересмотрит подход к выдаче кредитов 09.10.2023, 14:070 Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского рынка труда 09.10.2023, 13:590 За сломанную кнопку лифта заплатят вандалы, а не управляющая компания 09.10.2023, 13:430 Уроженец Пскова потерял 235 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку
09.10.2023, 13:400 «ГорДозор»: Эволюция общественных пространств в Пскове. ВИДЕО 09.10.2023, 13:253 Как будет выглядеть фиджитал-центр на Запсковье, показал Борис Елкин 09.10.2023, 13:090 Цистерна с топливом опрокинулась на железнодорожных путях в Псковской области 09.10.2023, 13:090 Новые скамейки у дома на Дальнем Завеличье пришлось менять спустя год
09.10.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Разгул стихии, финансовая диета для отстающих районов и кризис оппозиции 09.10.2023, 13:010 Великолучанин сядет в тюрьму на восемь с половиной лет за нападения на отделения почты 09.10.2023, 12:450 Информационные стойки разрушены в Театральном сквере в Пскове. ФОТО 09.10.2023, 12:400 Заморозки до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 10 октября
09.10.2023, 12:390 Новый фильм из цикла «Следствие вели…» рассказывает об убийстве в Псковской области 09.10.2023, 12:370 «Постскриптум»: Разгул стихии, финансовая диета для отстающих районов и кризис оппозиции 09.10.2023, 12:360 Итоги первенства города по мини-футболу среди старшеклассников подвели в Пскове 09.10.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Эволюция общественных пространств в Пскове
09.10.2023, 12:330 Завод в городе Дно продают за 29,9 миллионов рублей 09.10.2023, 12:300 Новая школа в Себеже строится в соответствии с планом-графиком 09.10.2023, 12:190 Дожди и сильный ветер вернутся в Псковскую область в середине недели 09.10.2023, 12:050 Свыше трех миллионов рублей получили мошенники от псковичей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru