В России и мире

Начало октября в Петербурге стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Первая декада октября в Санкт-Петербурге в 2023 году стала самой дождливой за всю историю метеонаблюдений. Об этом 9 октября рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, лишь за выходные в центре Петербурга выпало 63% от нормы осадков. Всего синоптики зафиксировали 78,1 мм с начала месяца — это 123% от нормы для октября. Прошлый рекорд был в 2009 году, когда выпало 71,9 мм, пишет FlashNord.

Ночью в воскресенье похолодало до +0,7 градуса. Она стала самой холодной за осень 2023 года.

Смотрите также Причиной разрушительного ветра в Псковской области стал молодой циклон

«Но завтра погоду будет определять антициклон с малооблачной и холодной погодой, так что вероятность первого «минуса» по всей территории Санкт-Петербурга очень большая», — написал Колесов.

Он отметил, что местами на дорогах будет очень скользко.

Синоптик добавил, что скоро петербуржцев ждет потепление. Днем 11 октября на погоду будет влиять циклон, который принесен теплый воздух. Ожидается, что температура воздуха может подняться до +10...+13 градусов.

Ранее сообщалось, что очередной циклон придет в Псковскую область в середине недели (с 9 по 15 октября).