Общество

Дожди и сильный ветер вернутся в Псковскую область в середине недели

Очередной циклон придет в Псковскую область в середине недели (с 9 по 15 октября). Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Со второй половины дня 11 октября ждем выход очередного циклона, который принесет погоду потеплее, но с дождями и усилением ветра. Мы прогнозируем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Посмотрим, насколько тот циклон будет активен и что он принесет по факту», – сказала Тала Нещадимова.

Синоптик уточнила, что в ближайшие два дня, 10 октября особенно и первая половина 11-го октября, преимущественно будут характеризоваться сухой погодой. Ветер будет умеренный, а температуры 10-11 октября ночью слабо отрицательные - от -2 до +2 градусов, дневные температуры составят от +10 до +11 градусов.

Ранее сообщалось, что причиной разрушительного ветра в Псковской области, который пришел в регион 7-8 октября, стал молодой циклон.