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При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, двое из них в больнице, заявили в главке МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице», — говорится в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МВД по Дагестану вместе с другими правоохранительными структурами пресекли нарушения, сейчас аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка, пишет РИА Новости.

Удалось установить личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержали, добавили в главке. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных к инциденту.

Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что все ответственные понесут заслуженное наказание, от ответственности не уйдет никто. Произошедшее он назвал предательством по отношению к российским военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. По словам Меликова, подстрекатели действовали с территории Украины, а те, кто участвовал в беспорядках, — «играли за врага».

Накануне вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля.

Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выступил с видеообращением, в котором назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию.