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Восьмиклассницу в Подмосковье подозревают в подготовке к нападению на школу

14-летнюю школьницу, которая собиралась устроить «Колумбайн»* (движение признано террористическим и запрещено в России) в местной школе, задержали в Балашихе. Следователи выяснили, что ученица восьмого класса хотела устроить нападение на школу №15.

Как оказалось, силовики нашли в Сети несколько ее постов, которые говорили о повышенном интересе к движению «Колумбайн». Также школьница искала в Интернете предметы для нападения, пишет RuNews24.

В квартире девочки прошли обыски, в ходе которых были изъяты два ножа, самодельный предмет с выходящим из него фитилем, а также телефон и флэшка. В ее телефоне была масса фотографий с Харрисом и Клиболдом и большое количество подписок на тематические группы.

В отношении восьмиклассницы возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к убийству» и «Организация террористической деятельности». На данный момент она задержана.

* Запрещенная в России террористическая организация, включена в перечень террористов и экстремистов