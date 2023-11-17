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Бывшего замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест 78-летнего бывшего замминистра топлива и энергетики Петра Нидзельского по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в суде.

«Нидзельскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - приводит сообщение РИА Новости.

Изначально следствие просило отправить мужчину в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой.

Нидзельскому вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы. На момент задержания 78-летний мужчина значился главной АО «КрымТЭЦ». Подробности дела в суде не раскрыли.

Нидзельский занимал должность заместителя министра топлива и энергетики России в период с 1994 по 2000 год.