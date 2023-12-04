В России и мире

Автобусный вокзал хотят построить в Пулково

Из аэропорта Пулково могут запустить автобусы в другие регионы и даже страны. Об этом сообщил 28 декабря вице-губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков.

«Мы сейчас прорабатываем с аэропортом вместе автобусный вокзал на территории Пулково, чтобы можно было еще и обеспечить прибытие сюда междугородних и международных автобусов, которые также будут доставлять пассажиров в аэропорт Пулково из близлежащих регионов», — приводит слова Полякова «Фонтанка».

Таким образом, путешественники, к примеру, из Пскова, смогут не заезжать на вокзал на Обводном канале, а сразу пересесть на автобус.

Глава компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей Пулково, Леонид Сергеев уточнил, что создание автобусного вокзала войдет во вторую очередь воздушной гавани, которую сейчас проектируют.