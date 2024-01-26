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В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии при помощи дронов

В Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии с помощью беспилотников.

По словам собеседника РИА Новости, речь идет о переброске крупных партий кокаина и гашиша с помощью FPV-дронов через реку Нарва.

«То есть на эстонской стороне к дрону привязывают упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России», — сказал он.

При этом контрабандисты также пытаются завербовать ветеранов спецоперации, имеющих опыт управления дронами, и предлагают им «солидную зарплату», добавил источник.

Расследование продолжается, но задержаний пока не производилось, заключил он.