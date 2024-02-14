Игорь Сопов и Александр Серавин принимают участие в наблюдении за проведением выборов в Белоруссии

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в составе делегации региона принимают участие в наблюдении за проведением выборов в Республике Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.
Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области
В стране в единый день голосования избирают:
Это первые выборы после внесенных в 2023 году изменений в Избирательный кодекс Беларуси.
В реестре избирателей более 6,8 млн человек. Впервые в их число включены граждане России, которые постоянно проживают в Белоруссии. Им предоставлено право голосовать на выборах в местные советы депутатов.
Всего образовано 5411 избирательных участков. У избирателей, которые не могли прийти на участки в единый день голосования, была возможность проголосовать досрочно с 20 по 24 февраля.