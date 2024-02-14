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Игорь Сопов и Александр Серавин принимают участие в наблюдении за проведением выборов в Белоруссии

25.02.2024 12:00|ПсковКомментариев: 0

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в составе делегации региона принимают участие в наблюдении за проведением выборов в Республике Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

В стране в единый день голосования избирают:

  • 110 депутатов Палаты представителей Национального Собрания республики (нижней палаты парламента);
  • более 12,5 тысяч депутатов местных советов.

Это первые выборы после внесенных в 2023 году изменений в Избирательный кодекс Беларуси.

В реестре избирателей более 6,8 млн человек. Впервые в их число включены граждане России, которые постоянно проживают в Белоруссии. Им предоставлено право голосовать на выборах в местные советы депутатов.

Всего образовано 5411 избирательных участков. У избирателей, которые не могли прийти на участки в единый день голосования, была возможность проголосовать досрочно с 20 по 24 февраля.

Пресс-портрет
Серавин Александр Игоревич Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #Белоруссия #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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