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Игорь Сопов и Александр Серавин принимают участие в наблюдении за проведением выборов в Белоруссии

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в составе делегации региона принимают участие в наблюдении за проведением выборов в Республике Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

В стране в единый день голосования избирают:

110 депутатов Палаты представителей Национального Собрания республики (нижней палаты парламента);

более 12,5 тысяч депутатов местных советов.

Это первые выборы после внесенных в 2023 году изменений в Избирательный кодекс Беларуси.

В реестре избирателей более 6,8 млн человек. Впервые в их число включены граждане России, которые постоянно проживают в Белоруссии. Им предоставлено право голосовать на выборах в местные советы депутатов.

Всего образовано 5411 избирательных участков. У избирателей, которые не могли прийти на участки в единый день голосования, была возможность проголосовать досрочно с 20 по 24 февраля.