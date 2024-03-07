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Украинский беспилотник уничтожили в Ленинградской области

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, жертв и разрушений нет.

В Минобороны сообщили, что над Ленинградской областью перехватили украинский дрон. Инцидент произошел около 18:00 мск, пишет РИА Новости.

В воскресенье с 17:00 мск в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 18:22 мск их сняли. Как сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — управляющей компании аэропорта «Пулково», за это время на запасные аэродромы отправили пять рейсов.

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ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В частности, ранее в воскресенье силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в Новгородской области. Как уточнил глава региона Андрей Никитин, при инциденте никто не пострадал, разрушений также нет.