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Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Ивановской области 12 марта, сообщается в Telegram-канале Mash.

Фото: Telegram-канал BRIEF

По словам местных жителей, у военно-транспортного Ил-76 загорелся двигатель, после чего произошло падение самолета.

Ил-76 совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы, не дотянув примерно 2 км до Северного аэродрома в Иваново. Экипаж увёл горящее судно от жилых домов.

Фото: Telegram-канал BRIEF

По предварительной информации, упавший самолет Ил-76 базировался в Твери. При взлёте с аэродрома «Северный» у него загорелся двигатель. Предварительно, в двигатель Ил-76, упавшего под Ивановом, попала птица. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог. По уточненным данным, на борту было 12 человек - 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Предварительно, 12 человек погибли, сообщил источник 112.

Фото: Telegram-канал Mash

Упавший в Ивановской области самолет Ил-76 совершал учебный полет, согласно данным Mash.