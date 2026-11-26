Пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения в Вологде, ещё девять детей из многодетной семьи госпитализировали. Семилетний брат погибшей находится в реанимации. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Вологодской области и региональном министерстве здравоохранения.
По версии следствия, в семье, состоявшей на профилактическом учёте, воспитывались 12 детей, 11 из которых - несовершеннолетние. Дети жили в ненадлежащих бытовых условиях, родители не обеспечивали им должного ухода, а сотрудники органов системы профилактики своевременно не приняли меры по защите их прав.
Семья состояла на профилактическом учёте с 2020 года, пишет
Сейчас в Вологодской областной детской клинической больнице находятся девять несовершеннолетних.
Ситуацию взял на личный контроль губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения. С участием родителей проводят следственные действия.
Расследование уголовных дел поручили отделу по расследованию особо важных дел регионального управления СК. Следователи назначили судебные экспертизы, допрашивают должностных лиц, медицинских работников и родственников семьи.