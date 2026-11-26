Пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения в Вологде, ещё девять детей из многодетной семьи госпитализировали. Семилетний брат погибшей находится в реанимации. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Вологодской области и региональном министерстве здравоохранения.

По версии следствия, в семье, состоявшей на профилактическом учёте, воспитывались 12 детей, 11 из которых - несовершеннолетние. Дети жили в ненадлежащих бытовых условиях, родители не обеспечивали им должного ухода, а сотрудники органов системы профилактики своевременно не приняли меры по защите их прав.

Семья состояла на профилактическом учёте с 2020 года, пишет «Газета.Ru» .

Сейчас в Вологодской областной детской клинической больнице находятся девять несовершеннолетних.

«Семилетний мальчик — в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Остальные дети также находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников», - сообщили в региональном Минздраве.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Со вчерашнего вечера держу на контроле ситуацию с трагедией в Вологде. Осмотр квартиры позволил констатировать ненадлежащие условия для проживания детей — девять из них госпитализировали в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. В обстоятельствах разбираются компетентные органы, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, на учёте в которой состоит семья, Минздрава и социальной защиты. Буду держать в курсе», - написал глава региона в Max.

В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения. С участием родителей проводят следственные действия.

Расследование уголовных дел поручили отделу по расследованию особо важных дел регионального управления СК. Следователи назначили судебные экспертизы, допрашивают должностных лиц, медицинских работников и родственников семьи.