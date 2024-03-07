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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.

Временные ограничения на работу воздушных гаваней ввели утром в воскресенье, в 09.39, пишет РИА Новости.

«Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе. В 11.15 мск временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковский сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет», - сообщается в публикации.