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Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области

Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области, причины при этом не объясняет. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

Фото: ФТС России

«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России. В связи с этим перед МАПП "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе. Со стороны российской таможни каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет», - говорится в сообщении.

Калининградская областная таможня предупреждает о возможных затруднениях при перемещении через этот участок российско-литовский границы.