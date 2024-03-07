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Астроном дал советы по наблюдению за кометой Понса – Брукса

Для наблюдения за редкой периодической кометой Понса – Брукса необходимо вооружиться биноклем или телескопом, потому что объект сложно найти на небе, сообщил астроном Ярослав Турилов.

«Поскольку комета не очень яркая, для ее поиска придется вооружиться хотя бы биноклем, а лучше даже небольшим телескопом», — сказал Турилов.

Он отметил, что космический объект можно заметить в ночном небе на западе, но для этого нужно будет оказаться в темном месте с открытым горизонтом.

В данный момент комета наблюдается в созвездии Овна, которое после захода Солнца быстро скроется за линией горизонта, пишет «Известия». Таким образом для поиска кометы на небе будет «не так много времени», подчеркнул ученый.

«Поэтому для ее наблюдения нужно оказаться где-то, где темно, посмотреть на запад. Запад должен быть открыт, должно быть безоблачное небо, и нужен хотя бы бинокль, а лучше даже небольшой любительский телескоп», — добавил ученый.

Он также рассказал, что комета была открыта дважды: первый раз в 1812 году ее заметил французский астроном Жан-Луи Понс, а через 70 лет ее вновь открыл Уильям Брукс.