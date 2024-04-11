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Откусивший нос приятелю россиянин отделался условным сроком

Суд в Калуге вынес приговор 22-летнему местному жителю, который обезобразил лицо своего знакомого.

Летом 2022 года двое приятелей распивали алкоголь на даче в садоводческом товариществе «Березка» в Калуге. Между ними вспыхнула ссора, она быстро переросла в драку. Калужанин нанес своему знакомому множественные удары, повалил его на землю, а затем, усевшись сверху, откусил жертве часть носа.

Укус повлек дефект мягких тканей в области верхушки носа, с течением времени он не исчез самостоятельно. Пострадавший перенес пластические операции, но травма осталась неизгладимой, пишет Kaluga-poisk.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, а также взыскал с него в пользу пострадавшего 700 000 рублей.