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Биолог предупредил о риске распространения лихорадки Западного Нила в ЕС

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Риск распространения лихорадки Западного Нила по странам на Европейском континенте реален, лихорадка может охватить новые регионы Европы, в том числе в восточной части, считает биолог-энтомолог лаборатории медицинской энтомологии Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Фабрицио Монтарси.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по данным на конец сентября местные случаи заражения людей зарегистрированы в 16 европейских странах, в том числе в Италии, Греции, Испании, Франции, Нидерландах.

«Риск распространения вполне реален. Вирус уже присутствует во всех странах Средиземноморья, и новые случаи заражения людей и животных наблюдаются в странах Северной Европы, например в Бельгии и Нидерландах», - сообщил Монтарси, говоря о возможности распространения лихорадки в Европе, в том числе в ее восточной части.

По его словам, зараженные птицы, которые мигрируют по причине изменений климата, могут переносить вирус на новые территории. В то же время, как отметил эксперт, трудно предсказать, где именно лихорадка будет распространяться.

Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь, пишет РИА Новости.

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