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Прокуратура взялась за дело о жестоком содержании животных в приюте

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Прокуратура подключилась к делу о собаках и кошках, которых содержали в так называемом приюте «Остров надежды» в Калуге.

Надзорное ведомство намерено добиться привлечения владелицы приюта к ответственности.

В ходе проверки прокуроры установили человека, который организовал размещение животных и отвечал за их содержание. 6 октября прокуратура направила в комитет ветеринарии при правительстве Калужской области требование провести внеплановую проверку.

При этом калужане годами жертвовали деньги на содержание животных организатору, в то время как на деле четвероногие погибали в ужасающих условиях.

История «Острова надежды» с кадрами сотен замученных, истощённых животных получила широкий общественный резонанс, в том числе и в федеральных СМИ. К спасению четвероногих подключились волонтёры легальных приютов, но им нужна реальная помощь комитета ветеринарии.

Прокуратура держит на контроле меры по пресечению нарушений и привлечению виновной к ответственности, пишет kaluga-poisk.ru.

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