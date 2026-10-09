Россиянин вместе с 16-летним сыном обокрал незнакомую женщину

В Вологде 46-летний мужчина украл деньги у незнакомой женщины вместе с 16-летним сыном.

По информации пресс-службы Следкома Вологосдкой области, в августе этого года отец и подросток расплатились чужой банковской картой за покупки в торговом центре на улице Горького. Карту ранее потеряла местная жительница. Она заметила списание денег со своего счёта и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража денежных средств с банковского счета, совершенная группой лиц». Следователи продолжают собирать доказательства.

Ранее cher-poisk.ru писал, что пенсионерку из Череповца обманули сразу несколько лжесотрудников и выманили 380 тысяч. 380 тысяч рублей потеряла пенсионерка из Череповца после общения с мошенниками, которые несколько раз меняли легенду и представлялись сотрудниками разных организаций. Жертвой аферы стала женщина 1947 года рождения.