Во Владимире после атаки БПЛА остановлена работа ЦОД «Яндекса»

Инфраструктура центра обработки данных (ЦОД) «Яндекса» во Владимире повреждена из-за атаки БПЛА, работа ЦОД полностью остановлена, часть сервисов недоступна для пользователей, сообщили в пресс-службе компании.

«В дата-центре "Яндекса" во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа дата-центра полностью остановлена. Часть сервисов "Яндекса" недоступна для пользователей», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия атаки, пишет «Интерфакс».

По последним официальным данным, в первом полугодии 2026 года Yandex Cloud использовали около 64 000 клиентов — на 36% больше, чем годом ранее. Более трети крупнейших российских компаний из рейтинга РБК-500 используют Yandex Cloud.