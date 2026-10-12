В МИД РФ допустили расширение сотрудничества России и США после сделки по дизелю

Договоренность по российскому дизелю создала прецедент прямого экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона и может открыть возможности для сотрудничества по другим направлениям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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По словам дипломата, Россия заинтересована в развитии экономических отношений с США отдельно от украинского конфликта. Нынешняя договоренность пока касается ограниченных объемов, однако впервые позволила вывести отдельную экономическую тему за рамки украинского кризиса.
Родион Мирошник также отметил, что возможность прямого взаимодействия Москвы и Вашингтона вызвала резкую реакцию в Киеве и европейских странах. По его мнению, в Европе заинтересованы в сохранении единой западной линии в отношении России, пишут «Известия».