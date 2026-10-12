Британский остров Завадовского лишился статуса крупнейшей колонии пингвинов в мире

Крупнейшая в мире колония пингвинов на острове Завадовского в Южной Атлантике за 14 лет потеряла более 680 тысяч антарктических пингвинов. Масштаб сокращения оказался настолько значительным, что остров лишился статуса крупнейшего места скопления этих птиц на планете. Результаты исследования британских ученых опубликовал научный журнал «Current Biology».

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Остров Завадовского входит в архипелаг Южные Сандвичевы острова и представляет собой небольшой необитаемый вулканический остров. Несмотря на суровые условия, он долгое время считался одним из важнейших мест размножения пингвинов. Особенно многочисленной здесь была колония антарктических пингвинов, которых также называют пингвинами с подбородочным ремешком из-за характерной черной полосы под клювом.

По оценкам специалистов Британской антарктической службы (BAS), в 2011 году на острове насчитывалось около 1,09 млн размножающихся антарктических пингвинов. К 2025 году их число сократилось примерно до 402 тысяч. Таким образом, за 14 лет популяция уменьшилась приблизительно на 688 тысяч птиц — на 63%.

Главной причиной сокращения численности ученые считают последствия изменения климата. Потепление океана влияет на пищевые цепочки и, в частности, на распространение криля — небольших ракообразных, составляющих основу рациона антарктических пингвинов. По данным исследователей, криль смещается в более южные районы, в сторону моря Уэдделла. Пингвины при этом не могут просто последовать за кормовой базой: их перемещения ограничивают морской лед, а подходящие для размножения территории доступны далеко не везде.

На фоне сокращения численности антарктических пингвинов другая популяция на острове, напротив, демонстрирует рост. Золотоволосых пингвинов за тот же период стало примерно на 28% больше. Ученые связывают это с особенностями их питания: этот вид способен использовать более широкий спектр добычи и легче переключаться с криля на рыбу и других морских животных.

Исследователи считают, что происходящее нельзя рассматривать исключительно как сокращение численности одного вида. На Завадовском меняется соотношение между разными видами пингвинов, а значит, трансформируется и сама экосистема острова. Разница в реакции видов на изменения доступности пищи показывает, насколько сильно климатические процессы могут влиять на структуру антарктических сообществ.

Масштабы падения численности антарктических пингвинов уже заставили ученых задуматься о пересмотре их международного природоохранного статуса. Сейчас вид относится к категории «вызывающих наименьшие опасения», однако авторы исследования считают необходимым дополнительно оценить, существуют ли основания для включения его в категорию видов, находящихся под угрозой исчезновения, пишет «Вокруг света».