Кинолог рассказал, как правильно выгуливать собаку

Невыполнение правил выгула может привести к тому, что собака будет перевозбужденной или чересчур взволнованной после походов на улицу, в частности, маршрут лучше менять только после того, как питомцу станет скучно на уже привычном, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Лучше не гулять каждый раз в разных местах, создайте для питомца предсказуемость. Когда собака привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться маршрутом выгула, меняйте его», – сказал Владимир Голубев.
Он отметил, что во время прогулки собака должна не только удовлетворить потребность справить нужду, но и получить новую информацию, изучить окружающий мир.
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