Кинолог рассказал, как правильно выгуливать собаку

Невыполнение правил выгула может привести к тому, что собака будет перевозбужденной или чересчур взволнованной после походов на улицу, в частности, маршрут лучше менять только после того, как питомцу станет скучно на уже привычном, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Лучше не гулять каждый раз в разных местах, создайте для питомца предсказуемость. Когда собака привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться маршрутом выгула, меняйте его», – сказал Владимир Голубев.

Он отметил, что во время прогулки собака должна не только удовлетворить потребность справить нужду, но и получить новую информацию, изучить окружающий мир.

Кинолог дал еще несколько рекомендаций, чтобы выгул не превратился в испытание, когда собака бесконечно тянет поводок и бурно реагирует на других животных и людей.

«Каждому собаководу важно понять, что проще потратить время и обучить собаку ходить на провисшем поводке, чем каждый раз испытывать неудобства от того, что питомец тянет хозяина на прогулках. Есть множество способов сделать прогулку интересной и комфортной для всех ее участников. Приняв во внимание поведение собаки, скорректировав нежелательные действия, вы сделаете прогулку приятной для всех ее участников», – отметил он.

Кинолог подчеркнул, что на улицу не стоит выходить с возбужденной собакой. Если питомец прыгает от радости перед дверью, не может усидеть на месте из-за переполняющих его эмоций, то на прогулке он будет вести себя так же. Важно стабилизировать состояние собаки и не выходить гулять до тех пор, пока питомец не успокоится, отметил Владимир Голубев.

Он также дал совет по выбору поводка. Главное требование к нему – удобство и безопасность.Кинолог предостерег от покупки рулетки, особенно для щенков, потому что им предстоит научиться спокойно двигаться рядом с хозяином. Если же рулетка будет находиться в постоянном натяжении, собака может привыкнуть все время тянуть хозяина на прогулке.

Владимир Голубев призвал собаководов помнить, что прогулка предназначена для собаки, поэтому ее не нужно тянуть или подгонять, когда та ищет место, чтобы справить нужду, обнюхивает кусты или знакомится с новым местом.

Если у хозяина ограничено время на утренней прогулке, то питомца можно приучить к тому, что в первой половине дня она будет короче, а полноценный выгул случится вечером. Кинолог порекомендовал выделять для утренней прогулки не менее 15-20 минут.

Он также призвал не отвлекаться на важные дела во время выгула и не совмещать его со звонками по работе или общением с родными по телефону. Так хозяин не вовлекается в процесс прогулки, не взаимодействуете с любимцем, а только запутывает питомца своими противоречивыми сигналами. Кроме того, невнимательный собаковод ставит под угрозу безопасность любимца, потому что может не заметить, как собака что-то подобрала с земли или как «на вашего любимца едет человек на роликах».

«Постарайтесь включать игры в прогулку, для этого подойдут поисковые игры или игра в мяч. Так вы сможете увлечь питомца, дав возможность избавиться от скопившейся энергии. Кроме того, это улучшит вашу взаимосвязь», - порекомендовал кинолог.

Прогулка не обязательно должна быть каждый раз одинаковой продолжительности, пишет РИА Новости. Если на улице сильный мороз или дождь, ее можно сократить. Кроме того, лучше избегать нахождения на открытом солнце и смещать график на более позднее время летом, подчеркнул он.

Помимо этого, Владимир Голубев отметил важность контроля за питомцем. Все собаки разные, и не каждая готова к постоянным новым знакомствам, поэтому лучше спрашивать разрешения у других собаководов, прежде чем позволить животным познакомиться. Не лишним будет понаблюдать за реакцией другого животного, чтобы вовремя увести питомца, если назреет конфликт.

Еще одним важным аспектом он назвал правильно подобранные нагрузки. Так, щенков не рекомендуется излишне нагружать, чтобы их не до конца сформировавшиеся кости не деформировались. Молодым собакам нужно больше активности, а пожилым, наоборот, подойдут размеренные и короткие прогулки.