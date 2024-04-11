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Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис

Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая гоблина Гринготтса в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» умерла в возрасте 53 лет, об этом сообщил ее муж актер Уровик Дэвис в заявлении, опубликованном на сайте киностудии Lucasfilm.

«Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушел из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере», — написал он.

Как сообщается, актриса умерла еще 24 марта, но информация появилась только на этой неделе. О причинах смерти Дэвис не сказано, но на сайте кинокомпании отмечается, что в последние годы у актрисы, рост которой составлял 124 сантиметра, ухудшилась подвижность, пишет РИА Новости.