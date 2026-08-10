Росгвардия охраняет более 1,3 миллиона объектов по всей стране

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии осуществляют охрану более 1,3 миллиона объектов, квартир и другого имущества граждан. Ежесуточно выставляются более 5,5 тысячи экипажей групп задержания и три тысячи стационарных постов и патрулей, гарантируя оперативное реагирование на правонарушения и возникающие угрозы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области по итогам всероссийского совещания-семинара в Нижнем Новгороде.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Всероссийское совещание-семинар руководящего состава вневедомственной охраны Росгвардии под председательством первого заместителя начальника Главного управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майора полиции Александра Парфенчика, проходившее в течение двух дней на базе правительства Нижегородской области, стало платформой для подведения итогов первого полугодия 2026 года и выработки стратегии развития службы. Псковскую область на масштабном мероприятии представил исполняющий обязанности начальника регионального управления вневедомственной охраны Иван Матвеев.

В совещании приняли участие командующий Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Просяник, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников, заместители командующих округами, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Калужской области полковник Иван Иванов и руководители других региональных подразделений службы, а также ФГУП «Охрана» и НИЦ «Охрана» Росгвардии. В качестве почетных гостей мероприятие посетили представители министерств внутренних дел Республики Беларусь и Киргизской Республики.

В рамках рабочих сессий детально рассматривались промежуточные результаты реализации программы технического перевооружения подразделений, выполнение плановых показателей по перечислению доходов в федеральный бюджет и вопросы нормативно-правового регулирования. Но главным результатом заседаний стала выработка конкретных шагов по повышению защищенности объектов и обеспечению общественного порядка.

По итогам полугодия лучшими среди региональных подразделений были признаны управления вневедомственной охраны по городу Москве, Республике Ингушетия и Липецкой области. За высокие результаты руководителям отмеченных ФГКУ вручили кубок в виде совы, которая по праву считается негласным символом вневедомственной охраны: она олицетворяет бдительность, мудрость, способность видеть в темноте и бесшумно действовать – именно те качества, которые в полной мере присущи лучшим сотрудникам службы. Помимо символического кубка, победителям были вручены сертификаты на получение современных служебных автомобилей, которые станут надежными помощниками в оперативной работе подразделений.

С учетом существующих угроз безопасности особое внимание в программе было уделено вопросам антитеррористической защищенности. Во второй день форума прошел специализированный межведомственный семинар, посвященный безопасности объектов различной ведомственной принадлежности и сфер деятельности. Ключевой новацией стало расширение круга участников – к дискуссии присоединились представители аппарата НАК, а также Генпрокуратуры, ФСБ, МЧС, Минкультуры, Минпросвещения и Минцифры России.

Главной темой второго дня стал «круглый стол», посвященный безопасности объектов инфраструктуры. Участники детально рассмотрели комплекс мер по укреплению безопасности объектов железнодорожного транспорта, потребительского рынка, образовательных учреждений, учреждений культуры и мест массового пребывания граждан. В рамках семинара обсуждались практика прокурорского надзора, совершенствование нормативно-правового регулирования, а также решение задач защиты с применением современных технических средств безопасности. Была отмечена необходимость постоянного совершенствования алгоритмов действий групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии при поступлении тревожных сообщений и развития межведомственного взаимодействия в регионах.

По оценке первого заместителя начальника ГУВО Росгвардии генерал-майора полиции Александра Парфенчика, подобный формат межведомственного взаимодействия в рамках семинара применяется впервые.

В ходе работы были проанализированы основные показатели деятельности вневедомственной охраны. На современном этапе служба составляет практически третью часть численности войск национальной гвардии и в полном объёме выполняет задачи, связанные с охраной имущества граждан и организаций.