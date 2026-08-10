За прошедшие сутки в РФ уничтожили 769 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 769 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8:00 9 августа до 8:00 10 августа, сообщили в Минобороны РФ.

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В течение дня 9 августа, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачен и уничтожен 285 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 9 августа до 8:00 10 августа, было уничтожено 456 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым.