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В России зафиксировали одиннадцатую за две недели мощнейшую вспышку на Солнце

Ученые зарегистрировали одиннадцатую за последние две недели вспышку на Солнце высочайшего класса. Она стала второй по мощности из зарегистрированных с февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«11 мая в 04:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W44) зарегистрирована вспышка X5.8 продолжительностью 19 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», - говорится в сообщении.

Согласно мониторингу, от вспышки Х5.8 зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергии.

Сильнейшая вспышка X6.4/3B продолжительностью 35 минут произошла 23 февраля. Всего за последние две недели произошло одиннадцать вспышек высочайшего класса X.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.