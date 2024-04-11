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В России предложили ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

В России предложили установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%. Сейчас он составляет 22% от дохода семьи, но регионы могут его уменьшать. Такой законопроект 15 мая будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«По данным Росстата, общая сумма задолженности населения за ЖКУ в 2023 году рекордно увеличилась на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и негативно сказываются на состоянии отрасли в целом. Рост долгов объясняется тем, что ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги не учитывает динамики доходов населения», — говорится в документе.

В связи с этим, отмечается в тексте, стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на ЖКУ. В частности, расширить группы лиц, которые могут их получать, пересмотреть порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью, а также установить единый федеральный стандарт, который уровняет права населения, пишут «Известия».

«Мы не предлагаем чего-то принципиально новое. Это уже действующие хорошие региональные практики, которые мы считаем правильным закрепить на федеральном уровне. Сегодня так получается, что регионы с крупными финансовыми возможностями предоставляют гражданам больше мер поддержки. Поэтому в данном случае речь идет о принципе справедливости. Во-вторых, этим летом ожидается новое повышение стоимости услуг ЖКХ», — пояснил необходимость реализации инициативы ее автор Ярослав Нилов.

