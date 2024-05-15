Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ритуалы памяти
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
кадры решают всё
выход есть профилактика суицида
экзотика агротуризм
Господин Рейтингомер
взгляд в будущее ИТ в образовании
места для выпускного
новый график баня «Гельдт»
ENERGY кешбэк-игра
день победы великие луки
дело ФАПное
ПЭМЗ ищет сотрудников
где в Пскове получить права
летний сезон в «Покровском»
 
 
 
ещё В России и мире 15.05.2024 09:150 Минздрав опроверг информацию о запрещенных к приему лекарствах 19.05.2024 18:000 Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару 19.05.2024 17:200 Онколог перечислил тревожные симптомы болезней легких 19.05.2024 16:010 Эксперт объяснил необходимость сократить детализацию истории европейских стран в школах 19.05.2024 14:420 Специалисты рекомендовали не использовать масло или спирт для удаления клеща у собаки 19.05.2024 09:200 Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 12.05.2024 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными 15.05.2024 10:156 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 13.05.2024 13:111 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове 15.05.2024 12:061 Новые подробности поножовщины в Псковской области: любовница убитого сожителя тоже стала жертвой ревнивой доярки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару

19.05.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

Собакам могут не нравиться вычёсывание, гигиенические процедуры и походы к ветеринарному врачу, однако ответственный собаковод не должен идти на поводу у питомца, в некоторых случаях это может навредить здоровью животного, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Наша забота и чрезмерная любовь к собаке иногда приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые не вычесывают питомца, потому что ему это не нравится, кто-то избегает вместе с ним ветеринарных клиник из-за стресса, кто-то перекармливает собаку, "потому что она голодная и просит есть"», - отметил Владимир Голубев.

«Все это, как нам кажется, мы делаем из любви к питомцу, но на самом деле, любовь должна выражаться в заботе о здоровье и самочувствии собаки. Важно водить собаку в клинику, даже если ей не нравится в кабинете у специалиста, важно следить за рационом, за внешним видом. Проявляйте свою любовь правильно, именно вы ответственны за жизнь и здоровье любимца», - добавил он.

По словам кинолога, каждый собаковод хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда только что поевший пес смотрит голодным грустным взглядом, пытаясь выпросить «человеческий» обед или ужин. Однако те хозяева, которые не могут устоять и кормят питомца со стола, рискует, что у собаки появится лишний вес или проблемы со здоровьем из-за неподходящей пищи. Владимир Голубев подчеркнул, что «толстые бока собаки – это не повод для умиления, а призыв пересмотреть свое поведение и заняться здоровьем любимца».

Кроме того, многие животные не любят ходить в ветеринарную клинику, потому что их пугают манипуляции, новые люди и другие питомцы, а также странные запахи. В этом нет ничего удивительного, ведь даже люди порой боятся ходить в клинику, успокоил кинолог. В то же время он призвал собаководов не отказываться сознательно от профилактических походов к ветеринарному врачу в попытках оградить питомца от стресса. Таким образом риск для здоровья собаки только возрастает, ведь многие болезни легче предотвратить или начать лечить на ранних стадиях, чем пытаться что-то сделать, когда заболевание развилось.

Особо заботливые хозяева также могут сформировать у питомца нежелательные страхи, рассказал Владимир Голубев. По его словам, такое часто происходит с владельцами маленьких собак.

«Ситуация со стороны выглядит примерно так: к питомцу подходит познакомиться другая собака, его сразу берут на руки, во избежание конфликтных ситуаций, хотя никакого конфликта не назревает. Или при малейшем шуме на улице, собаку берут на руки и приговаривают "не бойся, мой хороший, все хорошо". Такими действиями вы можете спровоцировать страхи у питомца, которых у него не было», - предупредил президент РКФ.

Кинолог также посоветовал не игнорировать уходовые процедуры. Даже если питомец оказался настоящим актёром, который при малейшем движении когтереза издаёт громкие звуки, молящие о помощи, лучше не отказываться от ухода. Это повлечет за собой проблемы со здоровьем питомца, пояснил Владимир Голубев. С другой стороны, если собака понимает, что хозяин прекращает стричь когти, когда она жалобно воет, она будет этим пользоваться и демонстрировать одно и то же поведение, чтобы закончить нелюбимые процедуры.

Кроме того, кинолог назвал неправильной логику некоторых собаководов, которые считают, что питомец, который выполняет команды, – несчастный и несвободный, и ему нужно позволить самому принимать решения. Такой подход также может привести к риску для собаки. В критической ситуации у хозяина не получится управлять любимцем, чтобы, например, остановить его, если он попытается перебежать оживленную дорогу, пишет РИА Новости.

«Питомцы любят правила и команды, они облегчают им жизнь и делают ее предсказуемой. Такие собаки не испытывают лишнего стресса и всегда знают, что ожидать от хозяина», - заключил он.

Теги: #кинологи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 221 человек
19.05.2024, 18:200 В Пскове во дворе дома сбит 7-летний ребенок 19.05.2024, 18:000 Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару 19.05.2024, 17:401 Михаил Ведерников и Александр Котов возглавят Дни Псковской области в Совете Федерации РФ 19.05.2024, 17:200 Онколог перечислил тревожные симптомы болезней легких
19.05.2024, 16:590 Водитель «Газели» погиб на федеральной трассе в Пушкиногорском районе 19.05.2024, 16:400 Почти 90 спортсменов приняли участие в детском турнире по настольному теннису в Пскове 19.05.2024, 16:220 Кандидатов на должности следователей приглашают на службу в полицию Псковской области 19.05.2024, 16:010 Эксперт объяснил необходимость сократить детализацию истории европейских стран в школах
19.05.2024, 15:420 Гастрофестиваль «Моя еда» пройдет в Пскове 19.05.2024, 15:220 Митрополит Псковский и Порховский проведет богослужения 21 и 22 мая 19.05.2024, 15:010 До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 20 мая 19.05.2024, 14:420 Специалисты рекомендовали не использовать масло или спирт для удаления клеща у собаки
19.05.2024, 14:220 Завершился чемпионат профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи 19.05.2024, 14:000 «Автостат» составил список основных недостатков китайских машин в России 19.05.2024, 13:410 Спортсмены псковского УФСИН стали победителями турнира по мини-футболу 19.05.2024, 13:210 Жителям Новосокольников напомнили о безопасности дорожного движения
19.05.2024, 13:010 Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши, рассказал юрист 19.05.2024, 12:400 Порхович подозревается в фиктивной регистрации иностранцев 19.05.2024, 12:210 Завершились съемки телеканала «Моя Планета» в Псковской области 19.05.2024, 12:000 День фармацевтического работника отмечают в России
19.05.2024, 11:390 Псковский пенсионер лишился более трех миллионов рублей после звонка от мнимого сотрудника банка 19.05.2024, 11:200 Спектакль Псковского театра драмы покажут в Уфе 19.05.2024, 11:010 В Пскове отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы и профессией детей – опрос 19.05.2024, 10:400 Псковский профсоюзный и общественно-политический деятель отмечает 50-летний юбилей
19.05.2024, 10:210 Фотофакт: На кольце у «Акваполис» исчез асфальт 19.05.2024, 10:010 Творческое мероприятие «Аллея звезд» прошло в островской школе 19.05.2024, 09:400 Живопись для иконостаса церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах реставрируют в Санкт-Петербурге 19.05.2024, 09:200 Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке
19.05.2024, 09:000 Светильники заменили на набережной реки Великой в Пскове 18.05.2024, 22:460 «Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.05.2024, 22:000 Почти 20 вакансий открыты в полиции Великих Лук 18.05.2024, 21:400 Врач предупредил о возможных последствиях курения вейпов с добавками у людей 20-30 лет
18.05.2024, 21:200 Антинаркотическая лекция прошла в Псковском техническом лицее 18.05.2024, 21:180 Светлана Мельникова: Музеи делают человека лучше и благороднее  18.05.2024, 21:000 Прокуратура восстановила права инвалида в Пыталовском районе 18.05.2024, 20:511 Княгиня Ольга и купец Поганкин встречают псковичей на «Ночи музеев» 
18.05.2024, 20:400 Тротуар отремонтировали на улице Ленина в Дно 18.05.2024, 20:260 Еще одна пара псковичей сыграла свадьбу на выставке «Россия» 18.05.2024, 20:200 В Пскове состоялись XV Международные Александро-Невские чтения 18.05.2024, 20:000 Итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа - 2024» подвели в Пскове
18.05.2024, 19:401 В России создали гель для восстановления костей со 100% идентичностью 18.05.2024, 19:200 Проект Моглинской школы вошел в российский топ лучших практик добровольчества 18.05.2024, 19:000 Информацию о трупе неизвестного мужчины собирают полицейские в Пскове 18.05.2024, 18:540 Семинары по программе социально-культурной и языковой адаптации детей соотечественников прошли в Пскове
18.05.2024, 18:400 Псковский русский народный хор даст концерт 30 мая 18.05.2024, 18:200 В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году 18.05.2024, 18:000 Об ответственности за правонарушения рассказала следователь старшеклассникам в Пскове 18.05.2024, 17:400 Авиаперевозки пассажиров внутри России должны вырасти на 20 процентов
18.05.2024, 17:200 В Госдуме уточнили предлагаемый размер штрафов за курение в неположенных местах 18.05.2024, 17:080 Интерактив: Точка притяжения 18.05.2024, 17:000 Нетрезвых водителей выявили сотрудники Госавтоинспекции в Великолукском районе 18.05.2024, 16:580 Дом горит в частном секторе на улице Юбилейной в Пскове
18.05.2024, 16:400 Выставка картин «большого русского художника» из коллекции «античного человека» открылась в Пскове 18.05.2024, 16:200 Как защитить кожу рук при активном солнце, рассказала дерматолог 18.05.2024, 16:140 Выставку современной книжной иллюстрации открыли в «Михайловском» 18.05.2024, 16:000 Великолукская сельскохозяйственная академия выиграла гранты от Росмолодежи
18.05.2024, 15:400 Правительство России продлило запрет на вывоз лома драгметаллов 18.05.2024, 15:390 Почти 80 человек приняли участие в первом областном Дне борьбы  18.05.2024, 15:200 Приемная кампания 2024/25 учебного года пройдет по нынешней системе - Минобрнауки 18.05.2024, 15:130 Директор «Михайловского» стал участником международного проекта «Русские субботы»
18.05.2024, 15:000 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 19 мая 18.05.2024, 14:400 Спортсменка из Псковской области заняла третье место на первенстве России по ММА, несмотря на травму руки 18.05.2024, 14:200 Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы 18.05.2024, 14:001 Белорусское посольство в Эстонии приостановило работу консульской службы
18.05.2024, 13:400 Первый домашний матч юношеской футбольной лиги Северо-Запада проходит в Пскове 18.05.2024, 13:200 Бакалавры смогут окончить вуз без перехода на новую систему образования 18.05.2024, 13:001 Завершено изготовление подъемной решетки-герсы для монастыря в Печорах 18.05.2024, 12:400 В Ленобласти женщина нашла скелет человека рядом со своим участком
18.05.2024, 12:200 Массовые проверки водителей проводит Госавтоинспекция в Псковской области 18.05.2024, 12:000 Михаил Ведерников: Благородное дело работников музеев заслуживает искреннего признания 18.05.2024, 11:420 Премьера занятия-практикума по крестьянскому домоводству пушкинских времён состоится сегодня в «Михайловском» 18.05.2024, 11:360 Гаражи горят в псковской деревне Уграда за отделением полиции. ВИДЕО
18.05.2024, 11:200 Псковичи участвуют в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Москве 18.05.2024, 11:000 Еду и постельное белье украла женщина из магазина в Пскове 18.05.2024, 10:493 ГлюкoZa задолжала российской налоговой более 1 млн рублей 18.05.2024, 10:400 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Музыкальная экспедиция» в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru