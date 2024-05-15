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Кинолог призвал не избегать походов к ветеринару

Собакам могут не нравиться вычёсывание, гигиенические процедуры и походы к ветеринарному врачу, однако ответственный собаковод не должен идти на поводу у питомца, в некоторых случаях это может навредить здоровью животного, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Наша забота и чрезмерная любовь к собаке иногда приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые не вычесывают питомца, потому что ему это не нравится, кто-то избегает вместе с ним ветеринарных клиник из-за стресса, кто-то перекармливает собаку, "потому что она голодная и просит есть"», - отметил Владимир Голубев.

«Все это, как нам кажется, мы делаем из любви к питомцу, но на самом деле, любовь должна выражаться в заботе о здоровье и самочувствии собаки. Важно водить собаку в клинику, даже если ей не нравится в кабинете у специалиста, важно следить за рационом, за внешним видом. Проявляйте свою любовь правильно, именно вы ответственны за жизнь и здоровье любимца», - добавил он.

По словам кинолога, каждый собаковод хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда только что поевший пес смотрит голодным грустным взглядом, пытаясь выпросить «человеческий» обед или ужин. Однако те хозяева, которые не могут устоять и кормят питомца со стола, рискует, что у собаки появится лишний вес или проблемы со здоровьем из-за неподходящей пищи. Владимир Голубев подчеркнул, что «толстые бока собаки – это не повод для умиления, а призыв пересмотреть свое поведение и заняться здоровьем любимца».

Кроме того, многие животные не любят ходить в ветеринарную клинику, потому что их пугают манипуляции, новые люди и другие питомцы, а также странные запахи. В этом нет ничего удивительного, ведь даже люди порой боятся ходить в клинику, успокоил кинолог. В то же время он призвал собаководов не отказываться сознательно от профилактических походов к ветеринарному врачу в попытках оградить питомца от стресса. Таким образом риск для здоровья собаки только возрастает, ведь многие болезни легче предотвратить или начать лечить на ранних стадиях, чем пытаться что-то сделать, когда заболевание развилось.

Особо заботливые хозяева также могут сформировать у питомца нежелательные страхи, рассказал Владимир Голубев. По его словам, такое часто происходит с владельцами маленьких собак.

«Ситуация со стороны выглядит примерно так: к питомцу подходит познакомиться другая собака, его сразу берут на руки, во избежание конфликтных ситуаций, хотя никакого конфликта не назревает. Или при малейшем шуме на улице, собаку берут на руки и приговаривают "не бойся, мой хороший, все хорошо". Такими действиями вы можете спровоцировать страхи у питомца, которых у него не было», - предупредил президент РКФ.

Кинолог также посоветовал не игнорировать уходовые процедуры. Даже если питомец оказался настоящим актёром, который при малейшем движении когтереза издаёт громкие звуки, молящие о помощи, лучше не отказываться от ухода. Это повлечет за собой проблемы со здоровьем питомца, пояснил Владимир Голубев. С другой стороны, если собака понимает, что хозяин прекращает стричь когти, когда она жалобно воет, она будет этим пользоваться и демонстрировать одно и то же поведение, чтобы закончить нелюбимые процедуры.

Кроме того, кинолог назвал неправильной логику некоторых собаководов, которые считают, что питомец, который выполняет команды, – несчастный и несвободный, и ему нужно позволить самому принимать решения. Такой подход также может привести к риску для собаки. В критической ситуации у хозяина не получится управлять любимцем, чтобы, например, остановить его, если он попытается перебежать оживленную дорогу, пишет РИА Новости.

«Питомцы любят правила и команды, они облегчают им жизнь и делают ее предсказуемой. Такие собаки не испытывают лишнего стресса и всегда знают, что ожидать от хозяина», - заключил он.