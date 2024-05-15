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Специалисты рекомендовали не использовать масло или спирт для удаления клеща у собаки

Российская кинологическая федерация (РКФ) не рекомендует при обнаружении на собаке клеща доставать его при помощи масла, бензина или других спиртосодержащих средств. Вероятность снятия клеща - низкая, а риск попадания вредных веществ в организм собаки - высокий, заявил президент РКФ Владимир Голубев.

По его словам, при обнаружении на собаке клеща не следует извлекать его руками, так как это может ускорить процесс попадания опасных веществ в организм собаки.

«Безопасно снять клеща можно следующим образом: воспользоваться специальным приспособлением, который быстро и безболезненно достанет паразита, воспользоваться ниткой, затянув ее у основания хоботка, удалить клеща руками, осторожно выкручивая или потягивая из стороны в сторону», - рассказал Владимир Голубев.

По его словам, при этом не стоит использовать любые раздражающие средства: масло, бензин или другие спиртосодержащие вещества.

«Это не поможет снять клеща, так только закупорятся дыхательные отверстия клеща, все вредные вещества вспрыснутся в организм собаки», - пояснил он.

Глава РКФ обратил внимание на важность регулярной обработки животного, пишет ТАСС.

«Обработать собаку один раз и забыть до следующего сезона -это большой риск для питомца. Важно своевременно обновлять защитные средства, в соответствии с инструкцией», - отметил он.

«Делать это нужно заранее, чтобы действующие вещества успели накопиться в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах», - пояснил кинолог.