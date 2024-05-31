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Названы пять минусов работы в IT-сфере

Какие минусы есть в работе IT-специалиста, рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Ситуация на рынке труда постоянно меняется, в том числе в сфере информационных технологий. Так, среди IT-специалистов появилось много новичков, которые плохо представляют себе особенности профессии, отметил в интервью радио Sputnik управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов. Он назвал пять основных причин, по которым стоит хорошенько подумать, прежде чем искать работу в этой отрасли, пишет радио Sputnik .

Высокий порог входа

«Порог входа в российскую IT-отрасль стал выше из-за увеличения списка требований от компаний к кандидатам. Зайти в профессию все так же возможно после прохождения специальных курсов или после получения высшего образования в этой сфере, но расти от junior до middle, скорее всего, придется долго, более года. Чтобы задержаться в профессии, нужно постоянно совершенствовать свои знания. У компаний не всегда есть время обучать новичков, и этим придется заниматься самостоятельно. Работодателям хочется нанимать готовых специалистов», – подчеркнул Владислав Быханов.

Быстрое выгорание

«Хронический стресс и усталость от работы особенно часто проявляются в IT-сфере, где задачам не видно конца и края, и кажется, будто ты один с ними воюешь. Высокая степень ответственности и при этом непредсказуемости тоже характерна для работы. Живого общения становится все меньше, поэтому компании всячески пытаются "собрать" сотрудников. Живое общение упрощает диалог и укрепляет команду. Хочешь решить задачу быстро – встреться и обговори ее лично. Но не в каждой команде есть корпоративный психолог и не все проблемы можно открыто обсудить с коллегами и руководством, отсюда возникают накопленные обиды, конфликты, эмоциональное истощение», – пояснил Владислав Быханов.

Проблемы со здоровьем

«Неврозы, боли в спине, нарушения зрения, головные боли и боли в желудке – частые спутники IT-специалистов. Причины таких недугов – долгое сидение за компьютером, хаотичное углеводное питание, нервы. Часто айтишники – главные любители энергетиков, что связано с недостатком сна. Если вы работаете в IT или только планируете зайти в профессию, необходимо подружиться с полноценным питанием, делать регулярные паузы в работе с зарядкой для глаз, беречь правильную осанку и заниматься спортом, чтобы избежать проблем со здоровьем, которые не окупит даже высокая зарплата», – рекомендует Владислав Быханов.

Высокая конкуренция

«Рынок перенасыщен рядовыми специалистами, которые пришли в отрасль, чтобы иметь высокий доход. Они должны быть готовы столкнуться с большим количеством критики – это специфика профессии, не все ее выдерживают. Чтобы не остаться без работы и опередить конкурентов, сформируйте портфолио с сильными проектами – пусть даже их будет один-два, составьте качественное резюме, мониторьте предложения на рынке, чтобы быстро узнавать об интересных вакансиях, и никогда не ходите на собеседования неподготовленным», – советует Владислав Быханов.

Ненормированный график

«Восьмичасовой рабочий день совершенно не подходит айтишникам из-за специфики их задач. Есть еще страшный термин "ненормированный график", который подразумевает, что вас могут привлечь к работе в любое время. Переработки – частые спутники айтишника, и это мало кому приходится по душе. Отсутствие возможности составлять распорядок дня и строить долгосрочные планы очень нервирует как самого IT-специалиста, так и его близких», – добавил Владислав Быханов.