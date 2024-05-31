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В Госдуму внесут законопроект «О честной цене» на товары

Законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения за 1 килограмм, 1 литр внесут в Госдуму 5 июня, сообщил инициатор законопроекта, вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

«Сегодня внесу в Госдуму новую версию законопроекта "О честной цене". При его разработке мы учли замечания кабмина и коллег-депутатов и самое главное – пожелания россиян. Суть осталась неизменной: обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр)», - сказал Борис Чернышов.

В документах к законопроекту сказано, что изменения вносятся в федеральный закон «О защите прав потребителей».

«Абзац 4 пункта 2 статьи 10 Закона "О защите прав потребителей" изложить в следующей редакции: "цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы. В отношении продуктов питания дополнительно указывается цена за единицу измерения товара. При цене за единицу веса указывается цена за 1 кг. При цене за единицу измерения объёма указывается цена за 1 л. Цена за единицу измерения товара не указывается в случае, если масса или объем продуктов питания составляет менее 50 гр или 50 мл», - написано в проекте закона.

Законопроект закрепляет исключительное право правительства РФ на утверждение перечня товаров, на которые будут распространяться нормы предлагаемой поправки, пишет РИА Новости.

«Зачастую производители осуществляют снижение количества (объёма, веса) товара при сохранении размера (объема) упаковки и отпускной цены товара, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены. Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.