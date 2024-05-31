В России и мире

Путин допустил появление в России третьей столицы

России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Модератор мероприятия, политолог Сергей Караганов, напомнил президенту, что Петр I вошел в историю, прорубив окно в Европу. В этой связи он задал вопрос, почему бы в России не сделать третью столицу.

«Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», — ответил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня, пишет РИА Новости.