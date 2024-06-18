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Кулинары поделились рецептами, в которые стоит добавлять черешню

Плоды черешни хороши сами по себе, но их можно добавлять и в другие блюда. Кулинары Ольга Эрбис и Сергей Синицын поделились необычными рецептами.

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«Черешневый» сезон краток, и надо успеть поэкспериментировать на кухне. Это не обязательно должны быть десерты, выпечка или варенье, считает кулинарный блогер Ольга Эрбис. По ее словам, черешня может менять вкус салатов.

«Черешня прямо просится в салаты. Я вообще люблю, когда ягоды присутствуют, тем более летом, когда их много, они вкусные и сочные. Они добавляют интересные визуальные эффекты и меняют вкус блюда. Можно просто взять горсть салатного микса, набросать туда черешню без косточек, добавить бальзамический крем и оливковое масло. Можно положить помидоры черри, моцареллу, отлично подойдут кусочки адыгейского сыра или пармезана», – порекомендовала Ольга Эрбис.

Для вторых блюд черешня тоже подходит– ее можно добавлять в соусы, продолжила кулинарный блогер.

«Курица отлично будет сочетаться с черешней. Это может быть жареная грудка, например, с каким-то легким соусом из черешни. С уткой, мне кажется, это классическое сочетание. Можно легко проварить черешню, достав косточки, добавить тимьян или розмарин, сахар, немножко крахмала и сделать густой соус. Думаю, к стейку лосося он тоже подойдет», – уточнила Ольга Эрбис.

Плоды черешни используют и при приготовлении супов, правда, с десертной ноткой, рассказал международный судья по кулинарии, медиашеф Сергей Синицын, пишет радио Sputnik.

«Можно делать летние холодные супы, например, клубничный. По большому счету, это не совсем суп, а что-то вроде смузи, но детям очень нравится, когда к клубнике, взбитой со сливками или кокосовым молоком, добавляют сверху черешню. Сейчас у нас можно использовать и свежую тыкву: сделать супчик, который будет не соленый, а именно сладкий, и туда добавить черешню, просто разрезая пополам, удаляя косточку, и наслаждаться этими сладкими вкраплениями», – посоветовал Сергей Синицын.

Он также предложил рецепт несложного десерта.

«На сливочном масле быстро обжаривается черешня без косточек, можно добавить небольшое количество сахара или меда, выложить, посыпать крошкой шоколада. Он будет таять, это будет черешня с шоколадом. Можно еще смешать со сливочным сыром: получится такая намазка, и черешня будет хрустеть», – пояснил Сергей Синицын.