Хэллоуин отмечается сегодня

Хэллоуин — Halloween (англ. All Hallows Evening или Beggars Night) — ночь перед Днем всех святых (англ. All Saints' Day). Говорят, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные «начала времен года». Их было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.

Изображение создано ИИ

В 7 веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября праздником Днём всех святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днём всех душ — когда поминали всех умерших. Однако, традиции сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось.

Этот праздник основательно обосновался в Европе, он также популярен в Америке и некоторых азиатских странах. А вот в ряде мусульманских стран Хэллоуин не празднуют, где-то он и вовсе запрещен законом.

В странах, где этот праздник популярен, дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, выторговывая сладости. Также устраиваются тематические вечеринки, фейерверки, маскарады, а в окно выставляется полая тыква с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов.

Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы, пишет calend.ru.