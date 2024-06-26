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Комитет Госдумы не поддержал запрет продажи алкоголя в прикассовой зоне магазина

27.06.2024 12:56|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете продавать алкоголь в прикассовой зоне магазина за рядом исключений.

Документ внесен группой депутатов от ЛДПР. Он устанавливает запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах в прикассовой зоне. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда контрольно-кассовая техника размещается в местах, специально отведенных для продажи алкоголя, или в специализированных стационарных торговых объектах.

Принятие такого закона, согласно пояснительной записке, позволит прекратить злоупотребление магазинами своей возможностью подталкивать граждан к спонтанной покупке алкоголя, расположенной в прикассовой зоне, пишет РИА Новости. Однако комитет по экономполитике считает, что реализация его положений «может создать неравные условия для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Поскольку средний и крупный бизнес имеют больше возможностей перераспределять площади торговых объектов, соответствующих вводимым требованиям, то субъекты малого предпринимательства будут поставлены в неравные с ними конкурентные условия. «Это также может иметь негативные последствия для небольших населенных пунктов с ограниченным количеством торговых объектов», - считает комитет.

Правительство РФ также не поддерживает законопроект, обращая внимание на отсутствие и в нем, и в действующем законодательстве определения понятий «прикассовая зона» и «специализированный стационарный торговый объект». В связи с этим «остаются неясными критерии отнесения тех или иных зон торгового зала (например, зоны самообслуживания) к прикассовой зоне и отнесения торгового объекта к категории специализированных», отмечается в официальном отзыве кабмина.

Из законопроекта также невозможно установить, что понимается под формулировкой «места, специально отведенные для продажи алкогольной продукции» и определяются ли эти места хозяйствующим субъектом самостоятельно, указывает кабмин. Аналогичные замечания содержатся и в заключении комитета по экономической политике.

Источник: Псковская Лента Новостей
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