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Вода в Балтийском море в выходные будет теплее, чем в Черном - Вильфанд

Температура воды на Черноморском побережье опустилась до 20 градусов, а в Балтийском море достигла 21 градуса, таким образом, в ближайшие дни купаться в Калининградской области будет комфортнее, чем на курортах юга, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсе - 20 градусов, а в Калининградской области - на Балтийском побережье - 21 градус. Это, конечно, эпизод, скоро все изменится, но в выходные в Балтийском море будет более комфортно в воде, чем в Черном», - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что понижение температуры в Черном море связано с поступлением холодной воды из горных рек после прошедших дождей.