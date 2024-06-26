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Журнал Time выпустил зловещую обложку с Байденом

Американский журнал Time поместил президента США Джо Байдена на обложку и добавил подпись «паника», опубликовав ее у себя на странице в социальной сети Х.

© TIME USA, LLC

На обложке изображен американский лидер, уходящий за ее пределы, а над ним слово «паника», фон изображения полностью красный.

Накануне издание Politico сообщило, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену, пишет РИА Новости.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.