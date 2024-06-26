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Российские ученые первыми в мире расшифровали геном вакцинного штамма листерий

Ученые Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова и Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности изучили и расшифровали геном вакцинного штамма бактерии Listeria monocytogenes. Эти микробы провоцируют тяжелое и опасное заболевание листериоз, поражающее сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также человека. Инфекция может приводить к развитию тяжелого сепсиса, менингита или энцефалита, а в некоторых случаях и к смерти зараженного (до 30-40%).

Исследование позволит существенно повысить защитные свойства препарата и снизить или полностью убрать недостатки, свойственные другим живым вакцинам, которые производят по классической технологии.

«Результаты нашего исследования могут стать базовой платформой для разработки эффективной и безопасной вакцины нового поколения с улучшенными характеристиками для профилактики листериоза у животных во всем мире. Это имеет решающее значение для здоровья и благополучия животных, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, равно как и «биологизации», то есть использования методов молекулярной биологии в сельском хозяйстве для повышения его эффективности», — рассказала руководитель проекта, профессор кафедры «Микробиология и биотехнология», главный научный сотрудник лаборатории ФиПИ саратовского университета Валентина Федорова.

Основной путь заражения человека листериями — пищевой, пишут «Известия». Чаще всего листерия обнаруживается в мясных полуфабрикатах, готовых мясных блюдах, мягких сырах, молочных продуктах, рыбе холодного копчения и морепродуктах. Но отмечались случаи инфицирования и от сырых овощей и салатов.