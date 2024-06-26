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В Калужской области появился первый в России органический сидр

В Калужской области появился первый в стране органический сидр. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Роскачество сертифицировало предприятие из Калужской области, производящее органический сидр. Это уже 9 производитель органической продукции в регионе. Ранее у нас появились сыр, молоко, полба, овёс, гречиха.

Получение сертификата означает, что производитель прошел проверку на соответствие российских стандартов всего процесса, от почвы и сырья до готовой продукции, пишет kaluga-poisk.

«Без химии, пестицидов, искусственных добавок. Для продовольственной безопасности страны важно, чтобы наши производители не только обеспечивали спрос на продукты питания, но и заботились о его качестве», - отметил губернатор.