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В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях вводится в школах с нового учебного года, сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду»).

В декабре прошлого года Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью, пишет РИА Новости.

«С 1 сентября в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Даже в образовательных целях. Для этого учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок. Если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест», - сказала Яна Лантратова.

Депутат подчеркнула, что личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов.

«Многие родители считают, что мобильные телефоны несут только вред детям: портят зрение, отвлекают от уроков. Даже на переменах ученики сидят в гаджетах вместо того чтобы общаться с одноклассниками. Кроме того, телефоны мешают учиться. Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются», - добавила она.

Яна Лантратова отметила, что Россия - не первая страна, где появился такой запрет. Люди, по ее словам, приходят к пониманию того, что дети и так слишком зависимы от гаджетов и в школе они должны развивать свои навыки запоминания, концентрации внимания, счета, общения и так далее, не перекладывая часть заданий на телефон, а больше сил самому уделять учебе.