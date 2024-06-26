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Около 70% грузоперевозчиков могут уйти с российского рынка из-за нового закона

Около 70% грузоперевозчиков могут уйти с российского рынка — самозанятым хотят запретить работать в этой сфере. Общественные организации «Грузавтотранс» и «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направили в Госдуму поправки к законопроекту №647526-8 «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом». С документом ознакомились «Известия».

ОПИ просит прописать в законопроекте прямой запрет самозанятым осуществлять грузоперевозки на автомобилях с максимальной массой свыше 3,5 т, а также конкретизировать порядок их допуска к работе на машинах с максимальной массой от 2,5 до 3,5 т. По данным общественников, мера прекратит практику использования самозанятых в серых схемах по уклонению от уплаты налогов.

Ассоциация «Грузавтотранс» в борьбе за обеление рынка предложила регистрировать крупнотоннажные транспортные средства только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С принятием поправок самозанятым «дальнобойщикам» потребуется зарегистрироваться в качестве ИП или уйти с рынка. Поэтому ассоциация «Грузавтотранс» попросила законодателей проработать механизм адаптации дальнобойщиков, которые в случае принятия закона лишатся работы. По данным ассоциации «АвтоГрузЭкс», таких в отрасли — 70%, пишут «Известия».

Согласно пункту 13 ч. 1 ст. 2 ФЗ «Устав автомобильного транспорта», перевозчиком может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП), отмечается в письме ОПИ в Госдуму. Тем самым, самозанятые не могут осуществлять деятельность по перевозке грузов и пассажиров.

«Получилось так, что у нас действует мораторий на проверки, в силу которого такие нелегальные практики остаются безнаказанными. Поскольку ущерб для бюджета велик, отсюда и наши инициативы по наведению порядка, в том числе, с помощью закона о «ГосЛоге», — рассказал «Известиям» председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

За незаконные перевозки предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), уточняется в письме.

Законопроект «о порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом» призван помочь обеспечить прозрачность логистики грузов в стране за счет создания цифрового реестра перевозчиков, который станет частью цифровой системы «ГосЛог».