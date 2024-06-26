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В России и мире

Российские пользователи YouTube перенесли два миллиона видео на Rutube за полторы недели

28.08.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Пользователи YouTube перенесли на Rutube почти 2 миллиона видео за 1,5 недели, а на платформе зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов, заявили РИА Новости. Роскомнадзор напомнил о правилах переноса контента с рекламой с американского видеохостинга.

«В период с 15 по 27 августа на национальный видеохостинг было перенесено 1 969 545 видео. За это время на Rutube зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов», — рассказали в компании.

Роскомнадзор заявил, что при переносе контента с рекламой на новую площадку необходимо проверить, есть ли в рекламе маркировка. "Для этого следует убедиться в наличии идентификатора. Он может быть размещен любым из способов, описанных в рекомендациях на сайте Роскомнадзора", — пояснили в ведомстве.

Так, если маркировка отсутствует, пользователю необходимо получить идентификатор рекламы, либо удалить рекламу из материалов. После публикации рекламы рекламодатель или уполномоченное им лицо должен исполнить обязанность по передаче статистики показов рекламы по каждой площадке распространения.

Как отмечает ведомство, если контент промаркирован неправильно, необходимо обратиться к оператору рекламных данных, выдавшему идентификатор, или получить новый идентификатор. "При необходимости владелец контента может скорректировать ранее переданную информацию о рекламе", — добавили там.

В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил, что инструмент по переносу контента с одной площадки на другую существует давно и в этом нет никакого нарушения авторских прав.

 

Теги: #Россия #ютуб
Источник: Псковская Лента Новостей
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