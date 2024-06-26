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В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, можно ли разбить полноценный огород для выращивания овощей около многоэтажного дома.

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«В принципе можно, но тут важно учесть ряд моментов», - сообщил Сергей Гаврилов.

Он отметил, что в имущество многоквартирного дома входит земельный участок, на котором стоит дом, и элементы озеленения. Но этот участок является общей собственностью, то есть это участок всех собственников дома, пишет РИА Новости.

«Если вы хотите просто посадить цветы и небольшие кустики у себя под окном, то это нормально. А вот если вам хочется сделать огород под окнами, то прежде всего нужно убедиться в том, что ваш участок стоит на кадастровом учете. Если участок на кадастровом учете, то надо проверить разрешенный вид использования земли. Для организации полноценного огорода должна быть категория "для ведения личного подсобного хозяйства". Отмечу, что чаще всего у таких участков около дома разрешенный вид использования земли - исключительно «обслуживание дома», - подчеркнул парламентарий.

Гаврилов добавил, что если все указанные выше условия соблюдены, то будущему «огороднику» необходимо провести общее собрание собственников, так как участок является общей собственностью и важно учесть мнения других жильцов.

«Только после положительного решения собрания можно обустраивать свой огород на постоянной основе», - заключил депутат.