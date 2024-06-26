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Гоша Куценко задолжал налоговой около 300 тысяч рублей

Заслуженный артист России, актер театра и кино Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, ведомство уже заблокировало счета одной из компаний артиста — ООО «Арт Волна», в котором у Гоши Куценко 49% акций. Издание уточняет, что уже в 2022 и в 2023 году кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать «Арт Волну» банкротом.

Также утверждается, что с апреля 2024 года Куценко собрал 60 штрафов на 48 тысяч от Госавтоинспекции, в основном за превышение скорости. Три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге актер пока не оплатил.

Mash добавляет, что раньше у Куценко было больше компаний — пять закрылись, а из двух благотворительных фондов артист вышел сам.