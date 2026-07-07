Вулкан Этна на Сицилии успокоился, заявили ученые

Нынешняя фаза вулканической активности Этны на острове Сицилия прекратилась, заявил директор департамента изучения вулканов Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Стефано Бранка.

«Все вернулось к обычному состоянию, активность Этны сошла на нет», - сообщил ученый.

По его словам, в ходе нынешнего периода вулканической деятельности Этна производила только облака пепла и газа без выбросов лавы на поверхность.

Как сообщал INGV, утром 5 июля из жерла на восточном склоне кратера Вораджине, одного из четырех вершинных кратеров Этны, начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 километра, пишет РИА Новости.

Ближайший к вулкану аэропорт Катании возобновил рейсы во вторник днем.